https://ria.ru/20240407/buddiyskiy-1937995065.html

В Москве в воскресенье начинается "Буддийский фестиваль благой удачи"

В Москве в воскресенье начинается "Буддийский фестиваль благой удачи" - РИА Новости, 07.04.2024

В Москве в воскресенье начинается "Буддийский фестиваль благой удачи"

"Буддийский фестиваль благой удачи" начнет работу в Москве в воскресенье и продлится до 14 апреля, на нем прочитают специальные тексты, совершат ритуалы,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:00

2024-04-07T01:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. "Буддийский фестиваль благой удачи" начнет работу в Москве в воскресенье и продлится до 14 апреля, на нем прочитают специальные тексты, совершат ритуалы, проведут церемонию благословения животных и почтут память ламы Сопы Ринпоче."С 7 по 14 апреля буддийский центр "Ганден Тендар Линг" и фонд "Сохраним Тибет" проводят в Москве "Буддийский фестиваль благой удачи". Мы постарались создать особое пространство, где можно найти для себя способ "накопить заслуги" - положительный потенциал, который, согласно буддийским представлениям, помогает двигаться по духовному пути", - рассказала РИА Новости один из организаторов фестиваля, директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.По ее словам, на фестивале можно будет переписать буддийские сутры, создать барельефные изображения будд и божеств, принять участие в совместном начитывании буддийских текстов и мантр, "что согласно буддийскому учению служит источником заслуг, или благой удачи". По ее мнению, фестиваль может быть интересен не только буддистам."В программе есть события, предназначенные прежде всего для буддистов, например, разъяснения буддийских текстов и практик, однако, если говорить о произведениях буддийского духовного искусства, представленных в фестивальном пространстве (песочная мандала, статуи и барельефы буддийских божеств), то они способны вызвать восхищение у самых разных людей. Чтобы почувствовать присутствующую в них духовную силу и красоту, совсем необязательно быть буддистом", - отметила организатор.Она добавила, что фестиваль посвящен памяти выдающегося буддийского учителя ламы Сопы Ринпоче, неоднократно посещавшего Россию, он ушел из жизни в апреле 2023 года. "Приглашенные из Индии монахи возведут песочную мандалу Будды Медицины и проведут ритуалы, рекомендованные ламой Сопой Ринпоче. Гостям представят фотовыставку о жизни буддийского учителя, а также документальные фильмы. А 13 апреля 2024 года, в годовщину ухода ламы из жизни, российские ученики соберутся, чтобы почтить его память, прочитать молитвы о его скорейшем перерождении", - пояснила представитель фонда.Также на фестивале представят помещенную в ступу частицу праха Будды Шакьямуни, которую буддистам России передал в 2011 году Далай-лама. Завершится фестиваль церемонией благословения животных, которую проведет глава делегации гималайских монахов.

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, индия, религия