https://ria.ru/20240407/betelgeyze-1938330345.html

Звезда Бетельгейзе уже могла взорваться, заявил астрофизик

Звезда Бетельгейзе уже могла взорваться, заявил астрофизик - РИА Новости, 07.04.2024

Звезда Бетельгейзе уже могла взорваться, заявил астрофизик

Звезда Бетельгейзе должна "умереть" в ближайшие 10 тысяч лет, но когда именно – понять невозможно, есть вероятность, что это уже произошло, и ее взрыв жители... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T03:35

2024-04-07T03:35

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Звезда Бетельгейзе должна "умереть" в ближайшие 10 тысяч лет, но когда именно – понять невозможно, есть вероятность, что это уже произошло, и ее взрыв жители Земли увидят спустя несколько сотен лет, когда свет достигнет планеты, сообщил РИА Новости астрофизик Вячеслав Авдеев. Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии эволюции, одна из самых ярких звезд на небосклоне, расположенная в 600 световых годах от Земли. "Может так получиться, что она (звезда Бетельгейзе – ред.) взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет 100 назад, а нам еще лет 500 ждать, когда до нас дойдет. Такое тоже возможно, но, может быть, и не так. Мы это не знаем, к сожалению", - сказал Авдеев. Как пояснил эксперт, если в слоевом источнике Бетельгейзе еще горит водород и гелий, то она "протянет" еще несколько тысяч лет. Если же вокруг звезды горят уже другие вещества: углерод, азот, кремний, железо, это означает, что она начала использовать свои остатки и вот-вот взорвется. Однако определить, что происходит в недрах Бетельгейзе, наблюдая за ней с Земли, крайне сложно. "Поэтому нельзя сказать, взорвется ли она сейчас, завтра или через сто лет, но через 10 тысяч лет она, скорее всего, бабахнет. Временной разброс, к сожалению, такой", - добавил астрофизик. В 2019 году Бетельгейзе начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.

https://ria.ru/20231024/ran-1904829033.html

https://ria.ru/20231211/betelgeyze-1915108228.html

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