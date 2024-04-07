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ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями
ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 07.04.2024
ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями
Пятнадцать украинских БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:45
2024-04-07T17:45
2024-04-07T17:48
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пятнадцать украинских БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Седьмого апреля около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия
ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями
МО: ПВО сбила 15 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями