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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.04.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:47
2024-04-07T20:47
2024-04-07T20:51
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Седьмого апреля около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
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брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью