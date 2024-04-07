https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938451736.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.04.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:47

2024-04-07T20:47

2024-04-07T20:51

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Седьмого апреля около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, безопасность