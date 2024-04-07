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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 07.04.2024 (обновлено: 20:51 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938451736.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 07.04.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:47
2024-04-07T20:51
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Седьмого апреля около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
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брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА самолётного типа сбит в Брянской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Седьмого апреля около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасность
 
 
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