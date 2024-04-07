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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 07.04.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами ПВО Минобороны России, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:15
2024-04-07T17:15
2024-04-07T17:21
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами ПВО Минобороны России, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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брянская область, суземский район, россия, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа
Богомаз: над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА самолетного типа