https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938419709.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 07.04.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа

Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами ПВО Минобороны России, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:15

2024-04-07T17:15

2024-04-07T17:21

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

россия

александр богомаз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами ПВО Минобороны России, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

брянская область

суземский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, суземский район, россия, александр богомаз, происшествия