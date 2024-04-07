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При атаке украинских БПЛА на Белгород погибла девушка
При атаке украинских БПЛА на Белгород погибла девушка - РИА Новости, 07.04.2024
При атаке украинских БПЛА на Белгород погибла девушка
При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область погибла девушка, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:27
2024-04-07T16:27
2024-04-07T17:38
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 апр — РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Белгородскую область погибла девушка, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбиты четыре БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой", — написал он.По словам Гладкова, четыре человека, среди которых двое детей, 18-летний парень и мужчина, получили черепно-мозговые травмы, их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.Еще одна женщина находится в стрессовом состоянии, ей также оказывают помощь, добавил глава региона.Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область. Так, накануне российские военные пресекли очередную такую попытку, система ПВО сбила десять ракет РСЗО Vampire. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
При атаке украинских БПЛА на Белгород погибла девушка
Гладков: при атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, пять человек пострадали