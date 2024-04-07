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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения волонтера в Новосибирске
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения волонтера в Новосибирске - РИА Новости, 07.04.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения волонтера в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в Новосибирске волонтера, занимавшегося сбором РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:47
2024-04-07T19:47
2024-04-07T19:47
происшествия
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александр бастрыкин
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НОВОСИБИРСК, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в Новосибирске волонтера, занимавшегося сбором помощи участникам СВО, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ сообщается, что в микрорайоне Нижняя Ельцовка города Новосибирска пятеро мужчин избили волонтера, занимающегося организацией сбора помощи для бойцов специальной военной операции. Следственными органами СУСК России по Новосибирской области по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю СУСК России по Новосибирской области возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об уже установленных обстоятельствах произошедшего, отметили в СК.
https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html
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Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения волонтера в Новосибирске
Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения волонтера в Новосибирске