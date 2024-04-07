https://ria.ru/20240407/avdeevka-1938331156.html
Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья
Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья - РИА Новости, 07.04.2024
Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья
В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью сайту "АиФ". РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:07
2024-04-07T04:07
2024-04-07T04:07
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денис пушилин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью сайту "АиФ". "В Авдеевке составляются списки жителей, чтобы начать разрабатывать программу восстановления жилья. Сформировали первичную заявку на строительные материалы и рабочие бригады специалистов", - сказал Пушилин. Глава региона отметил, что местные жители имеют возможность трудоустроиться и принимать участие в восстановлении города. "К полноценному восстановлению домов в Авдеевке мы перейдем, как только позволит оперативная обстановка", - добавил он. Ранее Пушилин сообщал, что в Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 первый жилых домов.
https://ria.ru/20240406/razminirovanie-1938174691.html
https://ria.ru/20240322/avdeevka-1934997429.html
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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, общество
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Общество
Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья
Пушилин: в освобожденной Авдеевке разработают программу восстановления жилья