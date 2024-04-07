https://ria.ru/20240407/avdeevka-1938331156.html

Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья

Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья - РИА Новости, 07.04.2024

Для Авдеевки разрабатывают программу восстановления жилья

В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью сайту "АиФ". РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T04:07

2024-04-07T04:07

2024-04-07T04:07

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929129895_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_51575d29c981730e351b0c01527533a6.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке будет разработана программа восстановления жилья, формируются списки жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью сайту "АиФ". "В Авдеевке составляются списки жителей, чтобы начать разрабатывать программу восстановления жилья. Сформировали первичную заявку на строительные материалы и рабочие бригады специалистов", - сказал Пушилин. Глава региона отметил, что местные жители имеют возможность трудоустроиться и принимать участие в восстановлении города. "К полноценному восстановлению домов в Авдеевке мы перейдем, как только позволит оперативная обстановка", - добавил он. Ранее Пушилин сообщал, что в Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 первый жилых домов.

https://ria.ru/20240406/razminirovanie-1938174691.html

https://ria.ru/20240322/avdeevka-1934997429.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, общество