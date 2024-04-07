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В Москве столкнулись несколько машин, пострадали два человека - РИА Новости, 07.04.2024
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14:40 07.04.2024 (обновлено: 15:27 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/avariya-1938394789.html
В Москве столкнулись несколько машин, пострадали два человека
В Москве столкнулись несколько машин, пострадали два человека - РИА Новости, 07.04.2024
В Москве столкнулись несколько машин, пострадали два человека
Два человека пострадали в результате ДТП на Новослободской улице в Москве, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:40
2024-04-07T15:27
происшествия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП на Новослободской улице в Москве, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в дептрансе Москвы сообщали о том, что несколько машин столкнулись на Новослободской улице в районе дома 54/56, движение в районе аварии было затруднено. "В результате ДТП на улице Новослободской два человека доставлены в медицинские учреждения города", — говорится в сообщении. В прокуратуре Москвы рассказали, что водитель BMW выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.Ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.
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происшествия, авто, москва, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Москва, BMW AG, BMW 1
В Москве столкнулись несколько машин, пострадали два человека

В ДТП на Новослободской улице в Москве пострадали 2 человека

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто ДТП на улице Новослободской в Москве
Место ДТП на улице Новослободской в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место ДТП на улице Новослободской в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП на Новослободской улице в Москве, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в дептрансе Москвы сообщали о том, что несколько машин столкнулись на Новослободской улице в районе дома 54/56, движение в районе аварии было затруднено.
"В результате ДТП на улице Новослободской два человека доставлены в медицинские учреждения города", — говорится в сообщении.
В прокуратуре Москвы рассказали, что водитель BMW выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.
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