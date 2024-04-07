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На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html
На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС
На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2024
На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС
Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T22:42
2024-04-07T22:42
специальная военная операция на украине
украина
киев
днепр (город)
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности. "Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда". "Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
https://ria.ru/20240407/ataka-1938431736.html
украина
киев
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украина, киев, днепр (город), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Днепр (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС

ГУР МО Украины утверждает, что Киев не причастен к атакам на ЗАЭС

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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6 апреля, 08:32
"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
"Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДнепр (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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