https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html

На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС

На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2024

На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС

Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T22:42

2024-04-07T22:42

2024-04-07T22:42

специальная военная операция на украине

украина

киев

днепр (город)

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности. "Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда". "Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС, в результате которых ранены трое человек, и призвал руководство Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стран ЕС отреагировать на содеянное. МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html

https://ria.ru/20240407/ataka-1938431736.html

украина

киев

днепр (город)

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украина, киев, днепр (город), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире