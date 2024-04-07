Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС
Ульянов назвал атаку дронов на ЗАЭС нарушением пяти принципов защиты станции
© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных ранее гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Седьмого апреля Вооруженные силы Украины предприняли ряд атак с использованием дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, в том числе на ее ядерные реакторы №5 и №6. Ранены три человека. Это очевидное нарушение "пяти конкретных принципов", озвученных Генеральным директором МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
"Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.
Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.