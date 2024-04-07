https://ria.ru/20240407/ataka-1938431736.html

Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024

Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T18:59

2024-04-07T18:59

2024-04-07T21:04

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных ранее гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Седьмого апреля Вооруженные силы Украины предприняли ряд атак с использованием дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, в том числе на ее ядерные реакторы №5 и №6. Ранены три человека. Это очевидное нарушение "пяти конкретных принципов", озвученных Генеральным директором МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. "Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

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в мире, украина, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, оон