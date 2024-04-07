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Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
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18:59 07.04.2024 (обновлено: 21:04 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ataka-1938431736.html
Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС
Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T18:59
2024-04-07T21:04
в мире
украина
россия
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных ранее гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Седьмого апреля Вооруженные силы Украины предприняли ряд атак с использованием дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, в том числе на ее ядерные реакторы №5 и №6. Ранены три человека. Это очевидное нарушение "пяти конкретных принципов", озвученных Генеральным директором МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. "Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
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в мире, украина, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Украина, Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Специальная военная операция на Украине
Ульянов резко осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

Ульянов назвал атаку дронов на ЗАЭС нарушением пяти принципов защиты станции

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных ранее гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Седьмого апреля Вооруженные силы Украины предприняли ряд атак с использованием дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, в том числе на ее ядерные реакторы №5 и №6. Ранены три человека. Это очевидное нарушение "пяти конкретных принципов", озвученных Генеральным директором МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Наблюдатели из Италии и Латвии зафиксировали атаку украинских боевиков на Энергодар - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС
17 марта, 18:13
"Росатом" ранее назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.
Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСМАГАТЭООН
 
 
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