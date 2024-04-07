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"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот - РИА Новости, 07.04.2024
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14:09 07.04.2024 (обновлено: 15:06 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ataka-1938389692.html
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот - РИА Новости, 07.04.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот
Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:09
2024-04-07T15:06
в мире
израиль
голанские высоты
бекаа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 7 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и достойного сопротивления, а также в ответ на нападения врага на регион Бекаа бойцы Исламского сопротивления Ливана в 11:10 в воскресенье осуществили атаку по штабу командования противовоздушной и противоракетной обороны на территории казарм Кайла", — говорится в публикации в Telegram.Кроме того, группировка ударила по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве десятками ракет системы "Катюша".Согласно ливанским источникам, Армия обороны Израиля нанесла в воскресенье четыре удара по долине Бекаа на востоке Ливана.
https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932194272.html
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в мире, израиль, голанские высоты, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Бекаа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот

"Хезболла" заявила, что атаковала штабы армии Израиля в районе Голанских высот

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот.
"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и достойного сопротивления, а также в ответ на нападения врага на регион Бекаа бойцы Исламского сопротивления Ливана в 11:10 в воскресенье осуществили атаку по штабу командования противовоздушной и противоракетной обороны на территории казарм Кайла", — говорится в публикации в Telegram.
Кроме того, группировка ударила по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве десятками ракет системы "Катюша".
Согласно ливанским источникам, Армия обороны Израиля нанесла в воскресенье четыре удара по долине Бекаа на востоке Ливана.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа
10 марта, 21:58
 
В миреИзраильГоланские высотыБекааХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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