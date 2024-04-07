https://ria.ru/20240407/ataka-1938389692.html

"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот

"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот - РИА Новости, 07.04.2024

"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот

Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:09

2024-04-07T14:09

2024-04-07T15:06

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голанские высоты

бекаа

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 7 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и достойного сопротивления, а также в ответ на нападения врага на регион Бекаа бойцы Исламского сопротивления Ливана в 11:10 в воскресенье осуществили атаку по штабу командования противовоздушной и противоракетной обороны на территории казарм Кайла", — говорится в публикации в Telegram.Кроме того, группировка ударила по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве десятками ракет системы "Катюша".Согласно ливанским источникам, Армия обороны Израиля нанесла в воскресенье четыре удара по долине Бекаа на востоке Ливана.

https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932194272.html

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голанские высоты

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в мире, израиль, голанские высоты, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году