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"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот - РИА Новости, 07.04.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот
Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:09
2024-04-07T14:09
2024-04-07T15:06
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 7 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что атаковало штабы противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии в районе Голанских высот."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и достойного сопротивления, а также в ответ на нападения врага на регион Бекаа бойцы Исламского сопротивления Ливана в 11:10 в воскресенье осуществили атаку по штабу командования противовоздушной и противоракетной обороны на территории казарм Кайла", — говорится в публикации в Telegram.Кроме того, группировка ударила по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве десятками ракет системы "Катюша".Согласно ливанским источникам, Армия обороны Израиля нанесла в воскресенье четыре удара по долине Бекаа на востоке Ливана.
https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932194272.html
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в мире, израиль, голанские высоты, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Бекаа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что атаковала израильские штабы вблизи Голанских высот
"Хезболла" заявила, что атаковала штабы армии Израиля в районе Голанских высот