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Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки

Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки - РИА Новости, 07.04.2024

Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки

Аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно, несмотря на паводки, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:14

2024-04-07T13:14

2024-04-07T13:16

оренбургская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

оренбург

орск

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно, несмотря на паводки, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил ранее председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков."Аэропорты Оренбуржья работают штатно. В связи с интересом СМИ к работе аэропортов Оренбурга (код ICAO: UWOO) и Орска (UWOR) на фоне чрезвычайной ситуации в регионе из-за паводка сообщаю: оба аэропорта работают штатно, специалисты Росавиации мониторят ситуацию, в случае необходимости проактивно и оперативно будут приняты все необходимые меры реагирования", - говорится в публикации.

оренбургская область

оренбург

орск

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оренбургская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, оренбург, орск