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Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки - РИА Новости, 07.04.2024
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13:14 07.04.2024 (обновлено: 13:16 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/aeroporty-1938377828.html
Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки
Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки - РИА Новости, 07.04.2024
Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки
Аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно, несмотря на паводки, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:14
2024-04-07T13:16
оренбургская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
оренбург
орск
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно, несмотря на паводки, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил ранее председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков."Аэропорты Оренбуржья работают штатно. В связи с интересом СМИ к работе аэропортов Оренбурга (код ICAO: UWOO) и Орска (UWOR) на фоне чрезвычайной ситуации в регионе из-за паводка сообщаю: оба аэропорта работают штатно, специалисты Росавиации мониторят ситуацию, в случае необходимости проактивно и оперативно будут приняты все необходимые меры реагирования", - говорится в публикации.
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оренбургская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, оренбург, орск
Оренбургская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Оренбург, Орск
Росавиация рассказала о работе аэропортов Оренбургской области в паводки

Росавиация: аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно на фоне паводков

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно, несмотря на паводки, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил ранее председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.
"Аэропорты Оренбуржья работают штатно. В связи с интересом СМИ к работе аэропортов Оренбурга (код ICAO: UWOO) и Орска (UWOR) на фоне чрезвычайной ситуации в регионе из-за паводка сообщаю: оба аэропорта работают штатно, специалисты Росавиации мониторят ситуацию, в случае необходимости проактивно и оперативно будут приняты все необходимые меры реагирования", - говорится в публикации.
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Оренбургская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияОренбургОрск
 
 
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