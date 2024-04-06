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Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение - РИА Новости, 06.04.2024
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01:35 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/zemletryasenie-1938161771.html
Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение
Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение - РИА Новости, 06.04.2024
Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение
В американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, произошло новое землетрясение магнитудой 4,0, свидетельствуют данные Национальной геологической службы... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T01:35
2024-04-06T01:35
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, произошло новое землетрясение магнитудой 4,0, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). Согласно представленной информации на сайте организации, толчки зафиксированы в 17.59 по местному времени (0.59 мск субботы) в 7 километрах от города Глэдстоун, расположенного в часе езды от Нью-Йорка. Очаг землетрясения, как указано, залегал на глубине 9,4 километра. Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло в пятницу примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4,8. Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что после первого землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2.
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в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Нью-Джерси, США
Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение

USGS: в Нью-Джерси произошло новое землетрясение магнитудой 4.0

© AP Photo / Seth WenigЗдание правительства Нью-Джерси в Трентоне
Здание правительства Нью-Джерси в Трентоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Здание правительства Нью-Джерси в Трентоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, произошло новое землетрясение магнитудой 4,0, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS).
Согласно представленной информации на сайте организации, толчки зафиксированы в 17.59 по местному времени (0.59 мск субботы) в 7 километрах от города Глэдстоун, расположенного в часе езды от Нью-Йорка.
Очаг землетрясения, как указано, залегал на глубине 9,4 километра.
Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло в пятницу примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4,8. Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что после первого землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2.
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