https://ria.ru/20240406/zemletryasenie-1938161771.html

Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение

Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение - РИА Новости, 06.04.2024

Недалеко от Нью-Йорка произошло новое землетрясение

В американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, произошло новое землетрясение магнитудой 4,0, свидетельствуют данные Национальной геологической службы... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T01:35

2024-04-06T01:35

2024-04-06T01:35

в мире

нью-йорк (город)

нью-джерси

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912286801_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_ae04cedd5d92d0c1a92f194f1b81a74f.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, произошло новое землетрясение магнитудой 4,0, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). Согласно представленной информации на сайте организации, толчки зафиксированы в 17.59 по местному времени (0.59 мск субботы) в 7 километрах от города Глэдстоун, расположенного в часе езды от Нью-Йорка. Очаг землетрясения, как указано, залегал на глубине 9,4 километра. Землетрясение с эпицентров в штате Нью-Джерси произошло в пятницу примерно в 10.23 (17.23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4,8. Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что после первого землетрясения в Нью-Йорке произошли три афтершока магнитудой до 2.

https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938123942.html

нью-йорк (город)

нью-джерси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, сша