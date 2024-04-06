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Зеленский заявил о недостатке вооружения для срыва российского наступления - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938313870.html
Зеленский заявил о недостатке вооружения для срыва российского наступления
Зеленский заявил о недостатке вооружения для срыва российского наступления - РИА Новости, 06.04.2024
Зеленский заявил о недостатке вооружения для срыва российского наступления
Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает вооружения для срыва наступления ВС РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:07
2024-04-06T22:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
нато
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает вооружения для срыва наступления ВС РФ. "Что касается срыва контрнаступательных действий россиян - соответствующего вооружения не хватает. Что касается срыва их действий на том или ином направлении... для этого есть специальные дальнобойные снаряды или соответствующее вооружение. Вот этого нам не хватает", - заявил Зеленский в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что инициатива на линии боевого соприкосновения полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
Зеленский заявил о недостатке вооружения для срыва российского наступления

Зеленский: Украине не хватает вооружения для срыва наступления ВС РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает вооружения для срыва наступления ВС РФ.
"Что касается срыва контрнаступательных действий россиян - соответствующего вооружения не хватает. Что касается срыва их действий на том или ином направлении... для этого есть специальные дальнобойные снаряды или соответствующее вооружение. Вот этого нам не хватает", - заявил Зеленский в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
Вчера, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что инициатива на линии боевого соприкосновения полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
"Этот город или другой". Зеленский неожиданно высказался о ВСУ
Вчера, 20:10
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Слабоумие без отваги: НАТО бессильна против России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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