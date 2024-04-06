https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html

Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске

Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске

Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T18:40

2024-04-06T18:40

2024-04-06T18:40

прорыв дамбы в орске

орск

урал

происшествия

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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин. "Здесь уже где-то примерно 1,5 метра", - отметил Елкин. По словам добровольца, вода уже достигает крыльев грузовика. Ранее Елкин рассказал агентству, что с утра помогает людям выбраться из затопленного района, используя самосвал. При этом он отмечал, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938276869.html

https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html

орск

урал

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T18:40 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске, орск, урал, происшествия