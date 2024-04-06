https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске
Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:40
2024-04-06T18:40
2024-04-06T18:40
прорыв дамбы в орске
орск
урал
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af3ed45f0af2a8db2d53b83c7f089d51.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин. "Здесь уже где-то примерно 1,5 метра", - отметил Елкин. По словам добровольца, вода уже достигает крыльев грузовика. Ранее Елкин рассказал агентству, что с утра помогает людям выбраться из затопленного района, используя самосвал. При этом он отмечал, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938276869.html
https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html
орск
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261990_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ba35f581858a060b3756ffe9b851900.jpg
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T18:40
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, орск, урал, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Урал, Происшествия
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске
Доброволец: вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась до 1,5 метра