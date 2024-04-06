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Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
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18:40 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске
Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:40
2024-04-06T18:40
прорыв дамбы в орске
орск
урал
происшествия
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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин. "Здесь уже где-то примерно 1,5 метра", - отметил Елкин. По словам добровольца, вода уже достигает крыльев грузовика. Ранее Елкин рассказал агентству, что с утра помогает людям выбраться из затопленного района, используя самосвал. При этом он отмечал, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938276869.html
https://ria.ru/20240406/damba-1938264511.html
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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прорыв дамбы в орске, орск, урал, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Урал, Происшествия
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске

Доброволец: вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась до 1,5 метра

Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр - РИА Новости. Вода в микрорайоне Старого города в Орске поднялась примерно до 1,5 метра, рассказал РИА Новости местный доброволец-спасатель Евгений Елкин.
"Здесь уже где-то примерно 1,5 метра", - отметил Елкин.
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Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска
Вчера, 17:50
По словам добровольца, вода уже достигает крыльев грузовика.
Ранее Елкин рассказал агентству, что с утра помогает людям выбраться из затопленного района, используя самосвал. При этом он отмечал, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Ростехнадзор выдавал предписание с 38 замечаниями к дамбе в Орске
Вчера, 16:30
 
Прорыв дамбы в ОрскеОрскУралПроисшествия
 
 
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