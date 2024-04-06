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Заседание о мере пресечения для напавшего на Чибиса закрыли для СМИ

Заседание о мере пресечения для напавшего на Чибиса закрыли для СМИ - РИА Новости, 06.04.2024

Заседание о мере пресечения для напавшего на Чибиса закрыли для СМИ

Судья апатитского городского суда Александр Тимченко после начала судебного заседания по избранию меры пресечения фигуранты дела о нападении на губернатора... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:42

2024-04-06T11:42

2024-04-06T12:35

происшествия

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

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КИРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Судья апатитского городского суда Александр Тимченко после начала судебного заседания по избранию меры пресечения фигуранты дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объявил о том, что за заседание суда пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. После того, как обвиняемого завезли на кровати в палату больницы, где проходит выездное заседание суда, судья Александр Тимченко объявил о том, что заседание пройдет в закрытом режиме. "Попрошу прессу удалиться, суд принял решение рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, на оглашение мы вас пригласим", - сказал судья.

мурманская область

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