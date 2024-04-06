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Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона - РИА Новости, 06.04.2024
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09:59 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/zaryadka-1938195758.html
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона - РИА Новости, 06.04.2024
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона
Беспроводная зарядка, вопреки распространенному мифу, не портит аккумулятор смартфона: устройство можно подключать ежедневно и даже на всю ночь, это не повлияет РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:59
2024-04-06T09:59
общество
технологии
мегафон
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Беспроводная зарядка, вопреки распространенному мифу, не портит аккумулятор смартфона: устройство можно подключать ежедневно и даже на всю ночь, это не повлияет на работу батареи, заявил РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий Дубынин. "Существует миф о значительном изнашивании аккумулятора гаджетов из-за использования беспроводных зарядок. На самом деле, смартфон можно подключать к питанию без проводов хоть каждый день или оставлять на такой зарядке на всю ночь. Это не повлияет на работу его батареи - потеря емкости будет такая же, как если постоянно заряжать его через шнур", - сказал Дубынин. Как объяснил эксперт, на состояние батареи телефона влияет не способ зарядки, а комплектующие - зарядная станция, кабель и сетевой блок должны быть качественными. Однако самая мощная беспроводная станция не гарантирует, что телефон зарядится быстрее, нужно обращать внимание именно на параметры заряжаемого устройства, которые указывает производитель. Дубынин рекомендовал выбирать сетевой блок для зарядки с небольшим запасом мощности. Например, если беспроводная зарядка обеспечивает 15 Вт, то адаптер к ней нужно выбрать на 20 Вт. При выборе беспроводной зарядки нужно обращать внимание на характеристики компонентов. Так, для смартфонов, которые поддерживают заряд в 20 Вт, например, бесполезно покупать технику с мощностью 50 Вт - гаджет все равно не сможет принять больше 20 Вт и зарядиться быстрее. "Беспроводные устройства часто критикуют за нагрев заряжаемого гаджета. Небольшое повышение температуры батареи смартфона - особенность работы такого типа зарядки. При этом, если подключить телефон к питанию через шнур и также продолжать пользоваться им, например, запустить игру - гаджет нагреется точно также", - отметил Дубынин. Термодатчик, установленный в смартфонах, не позволяет устройству нагреваться выше 45°C. "Если обнаружится перегрев, контроллер питания потребует снизить подаваемую мощность. Также и в качественных беспроводных зарядных устройствах установлен контроллер", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20231128/zaryadka-1912266200.html
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общество, технологии, мегафон, россия
Общество, Технологии, Мегафон, Россия
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона

Эксперт Дубынин: беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона

© Depositphotos.com / Andrey PopovБеспроводная зарядка телефона
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Беспроводная зарядка телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Беспроводная зарядка, вопреки распространенному мифу, не портит аккумулятор смартфона: устройство можно подключать ежедневно и даже на всю ночь, это не повлияет на работу батареи, заявил РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий Дубынин.
"Существует миф о значительном изнашивании аккумулятора гаджетов из-за использования беспроводных зарядок. На самом деле, смартфон можно подключать к питанию без проводов хоть каждый день или оставлять на такой зарядке на всю ночь. Это не повлияет на работу его батареи - потеря емкости будет такая же, как если постоянно заряжать его через шнур", - сказал Дубынин.
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Как объяснил эксперт, на состояние батареи телефона влияет не способ зарядки, а комплектующие - зарядная станция, кабель и сетевой блок должны быть качественными. Однако самая мощная беспроводная станция не гарантирует, что телефон зарядится быстрее, нужно обращать внимание именно на параметры заряжаемого устройства, которые указывает производитель. Дубынин рекомендовал выбирать сетевой блок для зарядки с небольшим запасом мощности. Например, если беспроводная зарядка обеспечивает 15 Вт, то адаптер к ней нужно выбрать на 20 Вт.
При выборе беспроводной зарядки нужно обращать внимание на характеристики компонентов. Так, для смартфонов, которые поддерживают заряд в 20 Вт, например, бесполезно покупать технику с мощностью 50 Вт - гаджет все равно не сможет принять больше 20 Вт и зарядиться быстрее.
«
"Беспроводные устройства часто критикуют за нагрев заряжаемого гаджета. Небольшое повышение температуры батареи смартфона - особенность работы такого типа зарядки. При этом, если подключить телефон к питанию через шнур и также продолжать пользоваться им, например, запустить игру - гаджет нагреется точно также", - отметил Дубынин.
Термодатчик, установленный в смартфонах, не позволяет устройству нагреваться выше 45°C. "Если обнаружится перегрев, контроллер питания потребует снизить подаваемую мощность. Также и в качественных беспроводных зарядных устройствах установлен контроллер", - резюмировал эксперт.
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