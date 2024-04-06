https://ria.ru/20240406/zakon-1938265300.html

В России смягчили ответственность за некоторые экономические преступления

В России смягчили ответственность за некоторые экономические преступления - РИА Новости, 06.04.2024

В России смягчили ответственность за некоторые экономические преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры крупного и особо крупного ущерба, в соответствии с которыми ответственность по... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:35

2024-04-06T16:35

2024-04-06T16:35

экономика

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры крупного и особо крупного ущерба, в соответствии с которыми ответственность по экономическим составам преступлений переходит из административной в уголовную плоскость. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Лидер выступившей инициатором принятия закона фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отмечал, что по размеру ущерба в некоторых уголовных экономических статьях инфляция уже набежала до 80%, а значит, размер ущерба не соответствует причинённому вреду. По его мнению, нужно выводить больше нарушений из уголовного состава в административный. Это создаст более комфортную среду для предпринимателей. Законом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, вносятся изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. Так, например, по статье о внесении заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" (170.2) – крупный размер ущерба увеличивается с 2,25 миллиона до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 до 13,5 миллиона рублей. По статье "Мошенничество" (159) размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – с 12 миллионов до 18 миллионов рублей. При нарушениях по статье "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" (171.5) крупным размером ущерба признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более 4,5 миллиона рублей. По статье "Ограничение конкуренции" (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного - с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231019/zakon-1903843013.html

https://ria.ru/20231127/zakon-1912222205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")