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Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещдоков - РИА Новости, 06.04.2024
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15:31 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/zakon-1938252691.html
Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещдоков
Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещдоков - РИА Новости, 06.04.2024
Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещдоков
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещественных доказательств, согласно которому в случае, когда предметы были признаны РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:31
2024-04-06T15:31
россия
владимир путин
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещественных доказательств, согласно которому в случае, когда предметы были признаны такими по нескольким уголовным делам и приговор по одному из них вынесен, вещдоки подлежат передаче органам, где находится уголовное дело, по которому приговор еще не вынесен. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Законопроект был внесен в Госдуму правительством России, им предусмотрено внесение изменений в статью 81 УПК РФ. При вынесении приговора (определения или постановления о прекращении уголовного дела) предметы, признанные вещественными доказательствами по одному уголовному делу и одновременно признанные такими по другим делам, подлежат передаче органу предварительного расследования или суду, в чьем производстве продолжается уголовное дело. Ранее отмечалось, что законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ, которым было признано не соответствующим конституции уничтожение предметов, которые признаны вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам. "Кроме того, во избежание случаев уничтожения на основании судебного решения предметов, признанных вещественными доказательствами по двум или более уголовным делам, когда суды не располагают соответствующей информацией, законопроектом предложено внести изменения в статьи 220 и 225 УПК РФ о необходимости указывать такие сведения в справке к обвинительному заключению (акту)", - говорилось в сопроводительных материалах к закону.
https://ria.ru/20240214/putin-1927238904.html
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россия, владимир путин, госдума рф, происшествия
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Происшествия
Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещдоков

Путин подписал закон, уточняющий порядок передаче вещдоков по уголовным делам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок хранения вещественных доказательств, согласно которому в случае, когда предметы были признаны такими по нескольким уголовным делам и приговор по одному из них вынесен, вещдоки подлежат передаче органам, где находится уголовное дело, по которому приговор еще не вынесен.
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
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Законопроект был внесен в Госдуму правительством России, им предусмотрено внесение изменений в статью 81 УПК РФ.
При вынесении приговора (определения или постановления о прекращении уголовного дела) предметы, признанные вещественными доказательствами по одному уголовному делу и одновременно признанные такими по другим делам, подлежат передаче органу предварительного расследования или суду, в чьем производстве продолжается уголовное дело.
Ранее отмечалось, что законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ, которым было признано не соответствующим конституции уничтожение предметов, которые признаны вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам.
"Кроме того, во избежание случаев уничтожения на основании судебного решения предметов, признанных вещественными доказательствами по двум или более уголовным делам, когда суды не располагают соответствующей информацией, законопроектом предложено внести изменения в статьи 220 и 225 УПК РФ о необходимости указывать такие сведения в справке к обвинительному заключению (акту)", - говорилось в сопроводительных материалах к закону.
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