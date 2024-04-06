https://ria.ru/20240406/zakon-1938252170.html

Путин подписал закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

Путин подписал закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах - РИА Новости, 06.04.2024

Путин подписал закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:28

2024-04-06T15:28

2024-04-06T15:28

россия

владимир путин

госдума рф

единая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов "Единой России". Согласно закону, право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.

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россия, владимир путин, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество