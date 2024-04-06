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Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики - РИА Новости, 06.04.2024
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08:36 06.04.2024 (обновлено: 10:43 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/zaderzhanie-1938180582.html
Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики
Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики - РИА Новости, 06.04.2024
Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики
Правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который получил убежище в посольстве Мексики в Кито, назвав штурм дипмиссии... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:36
2024-04-06T10:43
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который получил убежище в посольстве Мексики в Кито, назвав штурм дипмиссии защитой национального суверенитета."Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведен его арест", - говорится в сообщении администрации президента Даниэля Нобоа в соцсети Х.Ранее глава МИД Мексики сообщила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, куда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа. После консультаций с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором МИД Мексики заявил о немедленном разрыве дипломатических отношений и отъезде дипломатического персонала.В Эквадоре в свою очередь заявили, что посольства других стран должны служить "дипломатическим пространством с целью укрепления отношений между странами""Эквадор – суверенная страна, и мы не позволим ни одному преступнику остаться безнаказанным. Мы подтверждаем наше уважение мексиканскому народу, который разделяет наши чувства в отношении борьбы с коррупцией, затрагивающей наши страны", - сказано в тексте сообщения администрации Нобоа.Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе.Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.
https://ria.ru/20240328/ekvador-1936316306.html
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в мире, эквадор, мексика, кито
В мире, Эквадор, Мексика, Кито
Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики

Эквадор назвал штурм посольства Мексики защитой национального суверенитета

© AFP 2024 / ALBERTO SUAREZСпецназ эквадорской полиции пытается ворваться в посольство Мексики в Кито, чтобы арестовать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. 5 апреля 2024
Спецназ эквадорской полиции пытается ворваться в посольство Мексики в Кито, чтобы арестовать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. 5 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AFP 2024 / ALBERTO SUAREZ
Спецназ эквадорской полиции пытается ворваться в посольство Мексики в Кито, чтобы арестовать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. 5 апреля 2024
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который получил убежище в посольстве Мексики в Кито, назвав штурм дипмиссии защитой национального суверенитета.
"Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведен его арест", - говорится в сообщении администрации президента Даниэля Нобоа в соцсети Х.
Ранее глава МИД Мексики сообщила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, куда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа. После консультаций с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором МИД Мексики заявил о немедленном разрыве дипломатических отношений и отъезде дипломатического персонала.
В Эквадоре в свою очередь заявили, что посольства других стран должны служить "дипломатическим пространством с целью укрепления отношений между странами"
"Эквадор – суверенная страна, и мы не позволим ни одному преступнику остаться безнаказанным. Мы подтверждаем наше уважение мексиканскому народу, который разделяет наши чувства в отношении борьбы с коррупцией, затрагивающей наши страны", - сказано в тексте сообщения администрации Нобоа.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Эквадоре заключенные устроили беспорядки в тюрьме
28 марта, 10:08
Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе.
Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.
Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.
Военнослужащие в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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8 марта, 08:06
 
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