https://ria.ru/20240406/zaderzhanie-1938180582.html

Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики

Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики - РИА Новости, 06.04.2024

Эквадор подтвердил задержание экс-вице-президента в посольстве Мексики

Правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который получил убежище в посольстве Мексики в Кито, назвав штурм дипмиссии... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:36

2024-04-06T08:36

2024-04-06T10:43

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кито

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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который получил убежище в посольстве Мексики в Кито, назвав штурм дипмиссии защитой национального суверенитета."Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведен его арест", - говорится в сообщении администрации президента Даниэля Нобоа в соцсети Х.Ранее глава МИД Мексики сообщила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, куда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа. После консультаций с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором МИД Мексики заявил о немедленном разрыве дипломатических отношений и отъезде дипломатического персонала.В Эквадоре в свою очередь заявили, что посольства других стран должны служить "дипломатическим пространством с целью укрепления отношений между странами""Эквадор – суверенная страна, и мы не позволим ни одному преступнику остаться безнаказанным. Мы подтверждаем наше уважение мексиканскому народу, который разделяет наши чувства в отношении борьбы с коррупцией, затрагивающей наши страны", - сказано в тексте сообщения администрации Нобоа.Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе.Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.

https://ria.ru/20240328/ekvador-1936316306.html

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в мире, эквадор, мексика, кито