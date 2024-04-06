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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/vzryvy-1938173048.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T06:12
2024-04-06T06:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Запорожье — взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые паблики. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области. По всей стране сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье
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россия, украина, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

"Общественное": в Запорожье произошли взрывы

© Фото из соцсетейПроходная завода Мотор Сич в Запорожье
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье
© Фото из соцсетей
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Запорожье — взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые паблики.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области. По всей стране сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Пожар в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове
Вчера, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожьеЗапорожская область
 
 
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