https://ria.ru/20240406/vzryvy-1938173048.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 06.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T06:12

2024-04-06T06:12

2024-04-06T06:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Запорожье — взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые паблики. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области. По всей стране сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240406/sklad-1938171563.html

россия

украина

запорожье

запорожская область

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россия, украина, запорожье, запорожская область