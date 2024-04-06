Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/vzryvy-1938169533.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:53
2024-04-06T04:53
в мире
хмельницкая область
украина
киев
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253491_243:40:1278:622_1920x0_80_0_0_d2a5d18b281cc1959e094e27c4434cca.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает Telegram-канал "Общественного". Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и 14 областях, в том числе и Хмельницкой. Украинские СМИ также ранее сообщали о нескольких сериях взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html
хмельницкая область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253491_241:0:1280:779_1920x0_80_0_0_294862b195665742af77765f1002d0ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкая область, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкая область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

"Общественное": в Хмельницкой области слышны взрывы

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает Telegram-канал "Общественного".
Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и 14 областях, в том числе и Хмельницкой.
Украинские СМИ также ранее сообщали о нескольких сериях взрывов в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Одесса - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе
4 апреля, 22:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала