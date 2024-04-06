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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.04.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:53

2024-04-06T04:53

2024-04-06T04:53

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает Telegram-канал "Общественного". Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и 14 областях, в том числе и Хмельницкой. Украинские СМИ также ранее сообщали о нескольких сериях взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html

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в мире, хмельницкая область, украина, киев, вооруженные силы рф