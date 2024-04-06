https://ria.ru/20240406/vzryvy-1938159654.html
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.04.2024
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ
Два взрыва прогремели в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:41
2024-04-06T00:41
2024-04-06T02:18
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "Взрыв в Харькове... Второй взрыв в Харькове", — говорится в публикации.Позднее украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных Киеву Херсоне, частях Запорожской области и ДНР. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Харькове прогремели два взрыва