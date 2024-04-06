https://ria.ru/20240406/vzryvy-1938159654.html

В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ

В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.04.2024

В Харькове прогремели два взрыва, сообщили украинские СМИ

Два взрыва прогремели в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T00:41

2024-04-06T00:41

2024-04-06T02:18

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "Взрыв в Харькове... Второй взрыв в Харькове", — говорится в публикации.Позднее украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных Киеву Херсоне, частях Запорожской области и ДНР. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины