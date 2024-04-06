https://ria.ru/20240406/vzryv-1938258852.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:08

2024-04-06T16:08

2024-04-06T17:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.Как рассказал РИА Новости в субботу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, минувшей ночью вооруженные силы уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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сумская область

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харьков, россия, сумская область, вооруженные силы украины, в мире, украина