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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:08
2024-04-06T16:08
2024-04-06T17:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Харькове прозвучал взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.Как рассказал РИА Новости в субботу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, минувшей ночью вооруженные силы уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги