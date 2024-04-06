Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
ТСН: в Харькове продолжаются взрывы
© AP Photo / Yevhen TitovПожар на нефтебазе в Харькове
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на нефтебазе в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове, где продолжает звучать воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Харьков - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о двух взрывах, прозвучавших в Харькове.
Через четверть часа после сообщения ТСН телеканал "Общественное" сообщил о новом взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных Киеву Херсоне, частях Запорожской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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