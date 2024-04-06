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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 06.04.2024 (обновлено: 02:43 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/vzryv-1938163645.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Повторные взрывы раздались в Харькове, где продолжает звучать воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T02:23
2024-04-06T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове, где продолжает звучать воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН. "Харьков - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о двух взрывах, прозвучавших в Харькове. Через четверть часа после сообщения ТСН телеканал "Общественное" сообщил о новом взрыве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных Киеву Херсоне, частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html
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в мире, украина, россия, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьков
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

ТСН: в Харькове продолжаются взрывы

© AP Photo / Yevhen TitovПожар на нефтебазе в Харькове
Пожар на нефтебазе в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на нефтебазе в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове, где продолжает звучать воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Харьков - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
30 марта, 18:27
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о двух взрывах, прозвучавших в Харькове.
Через четверть часа после сообщения ТСН телеканал "Общественное" сообщил о новом взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных Киеву Херсоне, частях Запорожской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов"
4 апреля, 15:51
 
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