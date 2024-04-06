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Компании Москвы наращивают выпуск оборудования для электротранспорта

Компании Москвы наращивают выпуск оборудования для электротранспорта - РИА Новости, 06.04.2024

Компании Москвы наращивают выпуск оборудования для электротранспорта

Столичные промышленники увеличивают производство комплектующих для электротранспорта, а также инновационных зарядных станций, сообщил сообщил министр... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:13

2024-04-06T09:13

2024-04-06T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Столичные промышленники увеличивают производство комплектующих для электротранспорта, а также инновационных зарядных станций, сообщил сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Сегодня в Москве около 30 компаний выпускают автомобили, прицепы, компоненты и устройства для них. Только по итогам прошлого года они увеличили производство на 40,4%. Активно развивается и электромобилестроение: московские предприятия разрабатывают новые виды аккумуляторных батарей с улучшенными характеристиками, а также наращивают выпуск инновационных зарядных станций. В 2022 году для этого мы создали специализированный кластер, в который уже входят около 60 компаний", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Так, компания "Системы Автономной Энергии" завершила испытания новой батареи для городского электротранспорта, отличающейся сниженным весом, что позволит увеличить пробегтранспорта на 20-40% при сопоставимой массе. Компания "САГА Технологии" в 2023 году вдвое по сравнению с предыдущим годом увеличила выпуск зарядных станций. Модели имеют мощность от 7 до 160 киловатт.По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности города. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий: предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.

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экономика, москва, владислав овчинский, сергей собянин