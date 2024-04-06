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"Через несколько дней". На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 06.04.2024 (обновлено: 18:33 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/vsu-1938276498.html
"Через несколько дней". На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ
"Через несколько дней". На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
"Через несколько дней". На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ
Киев отправляет людей на фронт без обучения, это приводит к их гибели, признал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:47
2024-04-06T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
александр сырский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киев отправляет людей на фронт без обучения, это приводит к их гибели, признал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспильным новостям"."Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. &lt;…&gt; Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?" — задал он вопрос.По мнению омбудсмена, главнокомандующий Александр Сырский должен обеспечить как минимум трехмесячную подготовку. Кроме того, он выступил за привлечение к ответственности виновных в уже известных случаях.Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что, помимо закона о нижней планке возраста для мобилизации, президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен". Парламентарий уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938271115.html
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в мире, украина, киев, александр сырский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
"Через несколько дней". На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ

Омбудсмен Лубинец: новобранцы ВСУ погибают из-за отсутствия подготовки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киев отправляет людей на фронт без обучения, это приводит к их гибели, признал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспильным новостям".
"Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. <…> Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?" — задал он вопрос.
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По мнению омбудсмена, главнокомандующий Александр Сырский должен обеспечить как минимум трехмесячную подготовку. Кроме того, он выступил за привлечение к ответственности виновных в уже известных случаях.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что, помимо закона о нижней планке возраста для мобилизации, президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен". Парламентарий уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАлександр СырскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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