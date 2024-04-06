https://ria.ru/20240406/voenkomat-1938160871.html

Лукашенко подписал закон об SMS-повестках

Лукашенко подписал закон об SMS-повестках - РИА Новости, 06.04.2024

Лукашенко подписал закон об SMS-повестках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности, который в том числе... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T00:59

2024-04-06T00:59

2024-04-06T01:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности, который в том числе вводит возможность sms-повесток в военкомат. Закон за подписью президента опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. Документ был принят нижней палатой парламента 28 февраля, одобрен верхней палатой - 20 марта. Как поясняли ранее в парламенте, закон направлен на комплексное совершенствование правоотношений в сфере обеспечения нацбезопасности с целью повышения эффективности реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Он предусматривает корректировку законодательства в области обороны и нацбезопасности, о труде, о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, о государственном социальном страховании, об административных правонарушениях, а также процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях. В частности, законом предусматриваются установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган госбезопасности посредством sms-сообщений. Причем, как ранее сообщали в минобороны, в период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться аналогом обычной повестки. Получение sms-сообщения в мирное время является дополнительным источником оповещения. Предполагается также наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы Белоруссии граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от призыва. Законом предусмотрено усиление ответственности за совершение административных правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета, предоставление гражданам дополнительных гарантий и компенсаций в связи с их призывом или поступлением на военную службу. Документ предполагает оптимизацию порядка оценки состояния здоровья призывника для определения его годности к военной службе, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера в мирное время, актуализацию перечня мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации. Также определены компетенции и функции уполномоченного государственного органа по мобилизационной подготовке экономики, уточнен перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Основные положения закона вступают в силу после официального опубликования.

https://ria.ru/20240304/belorussiya-1931065052.html

https://ria.ru/20240213/armiya-1927181843.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко