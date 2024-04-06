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В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений - РИА Новости, 06.04.2024
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10:40 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/voda-1938202785.html
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений
В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщили в аккаунте во "ВКонтакте"... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:40
2024-04-06T10:40
общество
жкх
оренбургская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 6 апр - РИА Новости. В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщили в аккаунте во "ВКонтакте" правительства области. "В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов", - сообщает областное правительство.В период весеннего паводка Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области усилен санитарно-эпидемиологический надзор за питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением населения, за функционированием водопроводных и канализационных сооружений и объектов, расположенных в водоохранных зонах, уточнили власти региона. "Исследовано 2276 проб на санитарно-химические, микробиологические показатели. Качество питьевой воды в разводящей сети соответствует требованиям гигиенических нормативов. Возможно появление запаха воды из-за предусмотренного законодательством усиления обеззараживающего режима в период половодья", - говорится в сообщении. В качестве профилактической меры Управлением рекомендовано употребление для питья кипяченой, бутилированной воды или использования фильтров высокой очистки, отметили в правительстве области.
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оренбургская область
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общество, жкх, оренбургская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, ЖКХ, Оренбургская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений

Власти Оренбуржья: качество воды соответствует нормам гигиенических нормативов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 6 апр - РИА Новости. В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщили в аккаунте во "ВКонтакте" правительства области.
"В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов", - сообщает областное правительство.
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В период весеннего паводка Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области усилен санитарно-эпидемиологический надзор за питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением населения, за функционированием водопроводных и канализационных сооружений и объектов, расположенных в водоохранных зонах, уточнили власти региона.
"Исследовано 2276 проб на санитарно-химические, микробиологические показатели. Качество питьевой воды в разводящей сети соответствует требованиям гигиенических нормативов. Возможно появление запаха воды из-за предусмотренного законодательством усиления обеззараживающего режима в период половодья", - говорится в сообщении.
В качестве профилактической меры Управлением рекомендовано употребление для питья кипяченой, бутилированной воды или использования фильтров высокой очистки, отметили в правительстве области.
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ОбществоЖКХОренбургская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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