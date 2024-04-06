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В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений
В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщили в аккаунте во "ВКонтакте"... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:40
2024-04-06T10:40
2024-04-06T10:40
общество
жкх
оренбургская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_461d170d54cc6cd80367766ae9bbb514.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщили в аккаунте во "ВКонтакте" правительства области. "В Оренбуржье качество питьевой воды из централизованных источников соответствует требованиям гигиенических нормативов", - сообщает областное правительство.В период весеннего паводка Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области усилен санитарно-эпидемиологический надзор за питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением населения, за функционированием водопроводных и канализационных сооружений и объектов, расположенных в водоохранных зонах, уточнили власти региона. "Исследовано 2276 проб на санитарно-химические, микробиологические показатели. Качество питьевой воды в разводящей сети соответствует требованиям гигиенических нормативов. Возможно появление запаха воды из-за предусмотренного законодательством усиления обеззараживающего режима в период половодья", - говорится в сообщении. В качестве профилактической меры Управлением рекомендовано употребление для питья кипяченой, бутилированной воды или использования фильтров высокой очистки, отметили в правительстве области.
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, оренбургская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, ЖКХ, Оренбургская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Оренбургской области проверили качество воды из-за подтоплений
Власти Оренбуржья: качество воды соответствует нормам гигиенических нормативов