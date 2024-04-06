https://ria.ru/20240406/uvolnenie-1938247934.html

Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года

Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года - РИА Новости, 06.04.2024

Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:02

2024-04-06T15:02

2024-04-06T15:05

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре депутатом Игорем Антропенко ("Единая Россия") и сенатором Дмитрием Перминовым. Поправкой вносятся изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ.Благодаря принятию закона работодатель по своей инициативе не сможет уволить вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента гибели ее супруга. Исключение - если женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он также отметил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России, должны быть уверены, что их права защищены, добавил спикер ГД.Ранее запрет на увольнение действовал в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей, пояснял Володин.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, россия