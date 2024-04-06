Рейтинг@Mail.ru
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 06.04.2024 (обновлено: 15:05 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/uvolnenie-1938247934.html
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года - РИА Новости, 06.04.2024
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:02
2024-04-06T15:05
специальная военная операция на украине
общество
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре депутатом Игорем Антропенко ("Единая Россия") и сенатором Дмитрием Перминовым. Поправкой вносятся изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ.Благодаря принятию закона работодатель по своей инициативе не сможет уволить вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента гибели ее супруга. Исключение - если женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он также отметил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России, должны быть уверены, что их права защищены, добавил спикер ГД.Ранее запрет на увольнение действовал в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей, пояснял Володин.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года

В РФ запретили увольнять жен бойцов СВО в течение года после их гибели

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре депутатом Игорем Антропенко ("Единая Россия") и сенатором Дмитрием Перминовым. Поправкой вносятся изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ.
Благодаря принятию закона работодатель по своей инициативе не сможет уволить вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента гибели ее супруга. Исключение - если женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России, должны быть уверены, что их права защищены, добавил спикер ГД.
Ранее запрет на увольнение действовал в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей, пояснял Володин.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала