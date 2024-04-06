СМИ: на Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ
WP: на Украине раскритиковали позицию Зеленского по выходу на границы 1991 года
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Украине раскритиковали нежелание президента Владимира Зеленского изменить позицию по вопросу выхода на границы 1991 года, пишет Washington Post.
"Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику", — приводит издание мнение неназванного украинского депутата.
"Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику", — приводит издание мнение неназванного украинского депутата.
В статье говорится, что пессимизм в отношении шансов Украины на успех на поле боя усилился в последние месяцы, поскольку российские войска вернули себе инициативу на поле боя, главным образом потому, что украинцам не хватает войск и боеприпасов.
Отмечается, что варианты действий Зеленского — не говоря уже о том, как выиграть конфликт — варьируются от плохих к худшим.
Ранее президент Украины в интервью телеканалу CBS News впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.
Отмечается, что варианты действий Зеленского — не говоря уже о том, как выиграть конфликт — варьируются от плохих к худшим.
Ранее президент Украины в интервью телеканалу CBS News впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.