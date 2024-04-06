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СМИ: на Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938200902.html
СМИ: на Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ
СМИ: на Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
СМИ: на Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ
"Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику", — приводит издание мнение... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:30
2024-04-06T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Украине раскритиковали нежелание президента Владимира Зеленского изменить позицию по вопросу выхода на границы 1991 года, пишет Washington Post. "Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику", — приводит издание мнение неназванного украинского депутата. В статье говорится, что пессимизм в отношении шансов Украины на успех на поле боя усилился в последние месяцы, поскольку российские войска вернули себе инициативу на поле боя, главным образом потому, что украинцам не хватает войск и боеприпасов. Отмечается, что варианты действий Зеленского — не говоря уже о том, как выиграть конфликт — варьируются от плохих к худшим. Ранее президент Украины в интервью телеканалу CBS News впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938184540.html
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ: на Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в выборе цели для ВСУ

WP: на Украине раскритиковали позицию Зеленского по выходу на границы 1991 года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Украине раскритиковали нежелание президента Владимира Зеленского изменить позицию по вопросу выхода на границы 1991 года, пишет Washington Post.

"Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику", — приводит издание мнение неназванного украинского депутата.
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В статье говорится, что пессимизм в отношении шансов Украины на успех на поле боя усилился в последние месяцы, поскольку российские войска вернули себе инициативу на поле боя, главным образом потому, что украинцам не хватает войск и боеприпасов.

Отмечается, что варианты действий Зеленского — не говоря уже о том, как выиграть конфликт — варьируются от плохих к худшим.

Ранее президент Украины в интервью телеканалу CBS News впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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