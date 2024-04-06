https://ria.ru/20240406/ukraina-1938178300.html

В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов

В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов - РИА Новости, 06.04.2024

В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов

Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:16

2024-04-06T08:16

2024-04-06T08:18

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим Токарь, его слова приводит украинский телеканал ТСН. "Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил он.

https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киевская область, в мире, украина