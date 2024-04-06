https://ria.ru/20240406/ukraina-1938178300.html
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов - РИА Новости, 06.04.2024
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов
Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:16
2024-04-06T08:16
2024-04-06T08:18
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим Токарь, его слова приводит украинский телеканал ТСН. "Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил он.
https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_011324221a53ab9c072d24cc34d4c338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Украина
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов
Власти заявили о повреждении предприятия в поселке Макарове Киевской области