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В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов - РИА Новости, 06.04.2024
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08:16 06.04.2024 (обновлено: 08:18 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938178300.html
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов - РИА Новости, 06.04.2024
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов
Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:16
2024-04-06T08:18
специальная военная операция на украине
киевская область
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украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим Токарь, его слова приводит украинский телеканал ТСН. "Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил он.
https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html
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киевская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Украина
В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов

Власти заявили о повреждении предприятия в поселке Макарове Киевской области

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Предприятие повреждено в ночь на субботу в поселке городского типа Макарове в Киевской области в результате взрывов, сообщил Макаровский председатель Вадим Токарь, его слова приводит украинский телеканал ТСН.
"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил он.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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5 апреля, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВ миреУкраина
 
 
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