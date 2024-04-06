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США нарастили импорт удобрений из России до максимумов за три квартала - РИА Новости, 06.04.2024
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09:16 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/udobreniya-1938185782.html
США нарастили импорт удобрений из России до максимумов за три квартала
США нарастили импорт удобрений из России до максимумов за три квартала - РИА Новости, 06.04.2024
США нарастили импорт удобрений из России до максимумов за три квартала
Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:16
2024-04-06T09:16
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня 2023 года, выяснило РИА Новости на основании данных американской статслужбы. Так, по итогам февраля США купили у России удобрений на общую сумму в 158,5 миллиона долларов. Предыдущий максимум был достигнут в июне прошлого года, когда объем покупок составлял 158,7 миллиона долларов. При этом за месяц, с января по февраль этого года, Штаты нарастили свои покупки подкормок боле чем вдвое. Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения, их поставки из месяца в месяц идут практически без перерывов. В феврале российских азотных удобрений было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных - на 74 миллиона. Также спросом у США пользуются комбинированные минеральные удобрения - их поставки в феврале составили почти 550 тысяч долларов. Кроме того, страна иногда приобретает у РФ удобрения животного или растительного происхождения и фосфорные удобрения. Всего по итогам прошлого года Россия поставила США удобрения на почти 1,4 миллиарда долларов, заняв в общем импорте страной подкормок второе место и долю в 15%. Первое место у Канады, с долей в 48% и объемами экспорта в 4,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240320/import-1934552642.html
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
США нарастили импорт удобрений из России до максимумов за три квартала

США нарастили покупки удобрений из РФ до максимумов с июня 2023 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня 2023 года, выяснило РИА Новости на основании данных американской статслужбы.
Так, по итогам февраля США купили у России удобрений на общую сумму в 158,5 миллиона долларов. Предыдущий максимум был достигнут в июне прошлого года, когда объем покупок составлял 158,7 миллиона долларов. При этом за месяц, с января по февраль этого года, Штаты нарастили свои покупки подкормок боле чем вдвое.
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Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения, их поставки из месяца в месяц идут практически без перерывов. В феврале российских азотных удобрений было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных - на 74 миллиона.
Также спросом у США пользуются комбинированные минеральные удобрения - их поставки в феврале составили почти 550 тысяч долларов. Кроме того, страна иногда приобретает у РФ удобрения животного или растительного происхождения и фосфорные удобрения.
Всего по итогам прошлого года Россия поставила США удобрения на почти 1,4 миллиарда долларов, заняв в общем импорте страной подкормок второе место и долю в 15%. Первое место у Канады, с долей в 48% и объемами экспорта в 4,4 миллиарда долларов.
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