США нарастили импорт удобрений из России до максимумов за три квартала
США нарастили покупки удобрений из РФ до максимумов с июня 2023 года
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня 2023 года, выяснило РИА Новости на основании данных американской статслужбы.
Так, по итогам февраля США купили у России удобрений на общую сумму в 158,5 миллиона долларов. Предыдущий максимум был достигнут в июне прошлого года, когда объем покупок составлял 158,7 миллиона долларов. При этом за месяц, с января по февраль этого года, Штаты нарастили свои покупки подкормок боле чем вдвое.
Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения, их поставки из месяца в месяц идут практически без перерывов. В феврале российских азотных удобрений было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных - на 74 миллиона.
Также спросом у США пользуются комбинированные минеральные удобрения - их поставки в феврале составили почти 550 тысяч долларов. Кроме того, страна иногда приобретает у РФ удобрения животного или растительного происхождения и фосфорные удобрения.
Всего по итогам прошлого года Россия поставила США удобрения на почти 1,4 миллиарда долларов, заняв в общем импорте страной подкормок второе место и долю в 15%. Первое место у Канады, с долей в 48% и объемами экспорта в 4,4 миллиарда долларов.
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