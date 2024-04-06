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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 06.04.2024 (обновлено: 04:58 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/trevoga-1938169689.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:55
2024-04-06T04:58
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Около 04.47 тревога распространилась на оставшиеся области на западе страны.Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.Ранее украинские СМИ на фоне тревоги сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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украина, в мире, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти: по всей Украине объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
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Около 04.47 тревога распространилась на оставшиеся области на западе страны.
Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.
Ранее украинские СМИ на фоне тревоги сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевХмельницкий (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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