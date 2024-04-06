https://ria.ru/20240406/trevoga-1938169689.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:55

2024-04-06T04:55

2024-04-06T04:58

украина

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Около 04.47 тревога распространилась на оставшиеся области на западе страны.Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.Ранее украинские СМИ на фоне тревоги сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

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украина, в мире, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы рф