https://ria.ru/20240406/trevoga-1938169689.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:55
2024-04-06T04:55
2024-04-06T04:58
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Около 04.47 тревога распространилась на оставшиеся области на западе страны.Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской областей и ДНР.Ранее украинские СМИ на фоне тревоги сообщали о взрывах в Харькове и Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
украина
киев
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_20:263:1936:1700_1920x0_80_0_0_6d09270a3f44466ea9cf0e57f8a72c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти: по всей Украине объявлена воздушная тревога