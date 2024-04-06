Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 06.04.2024 (обновлено: 11:21 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/taksi-1938208268.html
"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье
"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье - РИА Новости, 06.04.2024
"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье
"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбургской области - эти зоны будут определены в сотрудничестве с властями региона, процесс может... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:04
2024-04-06T11:21
яндекс.такси
оренбургская область
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938207885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da6ee98f6a797d864b0564b3253b6d39.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбургской области - эти зоны будут определены в сотрудничестве с властями региона, процесс может занять несколько дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.""Яндекс Такси" вернет пассажирам полную стоимость поездок на такси при массовых эвакуациях из опасной зоны в Оренбургской области. Зоны эвакуации будут определены в сотрудничестве с региональными властями. Процесс компенсации может занимать несколько дней", - сообщили в пресс-службе.В марте "Яндекс Такси" сообщала о том, что компания будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
оренбургская область
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T11:04
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938207885_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd68e93e6ea765293ce1e9f208e0bd77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яндекс.такси, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Яндекс.Такси, Оренбургская область, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье

"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбургской области

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбургской области - эти зоны будут определены в сотрудничестве с властями региона, процесс может занять несколько дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
""Яндекс Такси" вернет пассажирам полную стоимость поездок на такси при массовых эвакуациях из опасной зоны в Оренбургской области. Зоны эвакуации будут определены в сотрудничестве с региональными властями. Процесс компенсации может занимать несколько дней", - сообщили в пресс-службе.
В марте "Яндекс Такси" сообщала о том, что компания будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
 
Яндекс.ТаксиОренбургская областьОрскПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала