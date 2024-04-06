https://ria.ru/20240406/taksi-1938208268.html

"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье

"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье - РИА Новости, 06.04.2024

"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбуржье

"Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбургской области - эти зоны будут определены в сотрудничестве с властями региона, процесс может... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:04

2024-04-06T11:04

2024-04-06T11:21

яндекс.такси

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Яндекс Такси" вернет стоимость поездок из зон эвакуации в Оренбургской области - эти зоны будут определены в сотрудничестве с властями региона, процесс может занять несколько дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.""Яндекс Такси" вернет пассажирам полную стоимость поездок на такси при массовых эвакуациях из опасной зоны в Оренбургской области. Зоны эвакуации будут определены в сотрудничестве с региональными властями. Процесс компенсации может занимать несколько дней", - сообщили в пресс-службе.В марте "Яндекс Такси" сообщала о том, что компания будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

оренбургская область

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T11:04 true PT0M20S

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яндекс.такси, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, происшествия