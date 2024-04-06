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Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении

Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении

Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:33

2024-04-06T13:33

2024-04-06T14:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалидоново, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)