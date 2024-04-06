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Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 06.04.2024 (обновлено: 14:01 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/svo-1938232450.html
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении
Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:33
2024-04-06T14:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалидоново, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России отразили 12 атак на Авдеевском направлении за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалидоново, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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