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Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении
Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:33
2024-04-06T13:33
2024-04-06T14:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении более 280 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалидоново, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили 12 атак на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России отразили 12 атак на Авдеевском направлении за сутки