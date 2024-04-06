Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 06.04.2024 (обновлено: 12:51 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/svo-1938222670.html
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре
Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:33
2024-04-06T12:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с украинской стороны составили до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ."В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30", - следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Днепр", которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, днепр (река), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре

Минобороны: ВС РФ поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта на Днепре

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с украинской стороны составили до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30", - следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Днепр", которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала