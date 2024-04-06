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ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре
Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:33
2024-04-06T12:33
2024-04-06T12:51
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с украинской стороны составили до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ."В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30", - следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Днепр", которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.
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вооруженные силы украины, днепр (река), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре
Минобороны: ВС РФ поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта на Днепре