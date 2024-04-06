https://ria.ru/20240406/svo-1938222670.html

ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре

ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.04.2024

ВС России поразили пять лодок ВСУ на Днепре

Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:33

2024-04-06T12:33

2024-04-06T12:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепр (река)

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Артиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с украинской стороны составили до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ."В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30", - следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Днепр", которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

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вооруженные силы украины, днепр (река), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область