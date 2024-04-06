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В Краснодарском крае будут судить мужчину за угрозу убийством жене - РИА Новости, 06.04.2024
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15:31 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/sud-1938252845.html
В Краснодарском крае будут судить мужчину за угрозу убийством жене
В Краснодарском крае будут судить мужчину за угрозу убийством жене - РИА Новости, 06.04.2024
В Краснодарском крае будут судить мужчину за угрозу убийством жене
Правоохранители Кубани направили в суд уголовное дело против мужчины, угрожавшего выстрелами из травматического пистолета своей супруге после ее замечания о... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:31
2024-04-06T15:31
происшествия
россия
краснодарский край
абинский район
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СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Правоохранители Кубани направили в суд уголовное дело против мужчины, угрожавшего выстрелами из травматического пистолета своей супруге после ее замечания о вырубленных розах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Следствие установило, что обвиняемый около своего дома в Абинском районе Кубани вырубил на клумбе кусты роз, за которыми ухаживала его супруга. Это послужило причиной их дальнейшего конфликта, в результате которого мужчина сначала стал угрожать женщине убийством с применением травматического пистолета, а после произвел несколько выстрелов в землю близ ее ног. Против мужчины возбудили условное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), вручив подписку о невыезде. "В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении краевого МВД. Отмечается, санкции по данной статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916518101.html
https://ria.ru/20240130/sud-1924407798.html
россия
краснодарский край
абинский район
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происшествия, россия, краснодарский край, абинский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Абинский район
В Краснодарском крае будут судить мужчину за угрозу убийством жене

МВД: на Кубани будут судить мужчину за угрозу убийством жене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Правоохранители Кубани направили в суд уголовное дело против мужчины, угрожавшего выстрелами из травматического пистолета своей супруге после ее замечания о вырубленных розах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что обвиняемый около своего дома в Абинском районе Кубани вырубил на клумбе кусты роз, за которыми ухаживала его супруга. Это послужило причиной их дальнейшего конфликта, в результате которого мужчина сначала стал угрожать женщине убийством с применением травматического пистолета, а после произвел несколько выстрелов в землю близ ее ног. Против мужчины возбудили условное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), вручив подписку о невыезде.
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"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении краевого МВД.
Отмечается, санкции по данной статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАбинский район
 
 
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