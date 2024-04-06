https://ria.ru/20240406/ssha-1938304438.html

"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу

"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу - РИА Новости, 06.04.2024

"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу

В США и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал, говоря о членстве Украины в НАТО, пишет обозреватель американского журнала American... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:47

2024-04-06T20:47

2024-04-06T21:48

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В США и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал, говоря о членстве Украины в НАТО, пишет обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.Во вторник на полях саммита альянса в Брюсселе Блинкен, общаясь с журналистами вместе с Кулебой, заявил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО."Это бессмысленный, почти богословский жест — на данном этапе практически языческое песнопение. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — написал Майтра.По словам автора материала, "ерунда", сказанная Блинкеном, представляет из себя циничное размахивание перед постсоветскими странами натовским "пряником", который не только не приведет к их членству в альянсе, но и поставит под сомнение возможность их существования."Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств", — заключил Майтра.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что боевые действия на Украине отвечают интересам альянса в деле обеспечения собственной безопасности. По словам киевского политолога Вадима Карасева, такое заявление переворачивает идею вступления постсоветской республики в военный блок, заставляя ее жертвовать жизнями без перспективы членства.

https://ria.ru/20240406/konflikt-1938284559.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248039.html

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