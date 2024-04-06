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"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 06.04.2024 (обновлено: 21:48 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ssha-1938304438.html
"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу
"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу - РИА Новости, 06.04.2024
"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу
В США и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал, говоря о членстве Украины в НАТО, пишет обозреватель американского журнала American... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:47
2024-04-06T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В США и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал, говоря о членстве Украины в НАТО, пишет обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.Во вторник на полях саммита альянса в Брюсселе Блинкен, общаясь с журналистами вместе с Кулебой, заявил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО."Это бессмысленный, почти богословский жест — на данном этапе практически языческое песнопение. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — написал Майтра.По словам автора материала, "ерунда", сказанная Блинкеном, представляет из себя циничное размахивание перед постсоветскими странами натовским "пряником", который не только не приведет к их членству в альянсе, но и поставит под сомнение возможность их существования."Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств", — заключил Майтра.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что боевые действия на Украине отвечают интересам альянса в деле обеспечения собственной безопасности. По словам киевского политолога Вадима Карасева, такое заявление переворачивает идею вступления постсоветской республики в военный блок, заставляя ее жертвовать жизнями без перспективы членства.
https://ria.ru/20240406/konflikt-1938284559.html
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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия, европа, йенс столтенберг, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, Государственный департамент США
"Уничтожение": в США рассказали, как Блинкен публично обманул Кулебу

AC: все знают, что Блинкен обманул Кулебу словами о членстве Украины в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В США и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал, говоря о членстве Украины в НАТО, пишет обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
Во вторник на полях саммита альянса в Брюсселе Блинкен, общаясь с журналистами вместе с Кулебой, заявил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО.
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"Это бессмысленный, почти богословский жест — на данном этапе практически языческое песнопение. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — написал Майтра.
По словам автора материала, "ерунда", сказанная Блинкеном, представляет из себя циничное размахивание перед постсоветскими странами натовским "пряником", который не только не приведет к их членству в альянсе, но и поставит под сомнение возможность их существования.
«
"Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств", — заключил Майтра.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что боевые действия на Украине отвечают интересам альянса в деле обеспечения собственной безопасности. По словам киевского политолога Вадима Карасева, такое заявление переворачивает идею вступления постсоветской республики в военный блок, заставляя ее жертвовать жизнями без перспективы членства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОЭнтони БлинкенДмитрий КулебаРоссияЕвропаЙенс СтолтенбергГосударственный департамент США
 
 
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