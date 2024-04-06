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Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 06.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:24 06.04.2024 (обновлено: 17:41 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/sponsory-1938263433.html
Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле"
Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 06.04.2024
Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных руководителей –... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:24
2024-04-06T17:41
теракт в "крокус сити холле"
россия
красногорск
дмитрий медведев
крокус сити холл
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры ужасного теракта в РФ, отметив, что операции французского президента с бандеровским режимом - пособничество трагедии."Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - написал он. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
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россия, красногорск, дмитрий медведев, крокус сити холл, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Красногорск, Дмитрий Медведев, Крокус Сити Холл, В мире
Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле"

Медведев назвал Макрона и ряд глав стран Запада спонсорами теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры ужасного теракта в РФ, отметив, что операции французского президента с бандеровским режимом - пособничество трагедии.
"Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - написал он.
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Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрасногорскДмитрий МедведевКрокус Сити ХоллВ мире
 
 
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