Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле"
Медведев назвал Макрона и ряд глав стран Запада спонсорами теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры ужасного теракта в РФ, отметив, что операции французского президента с бандеровским режимом - пособничество трагедии.
"Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - написал он.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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