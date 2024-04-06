https://ria.ru/20240406/sponsory-1938263433.html

Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле"

Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 06.04.2024

Медведев перечислил спонсоров теракта в "Крокус Сити Холле"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных руководителей –... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:24

2024-04-06T16:24

2024-04-06T17:41

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

дмитрий медведев

крокус сити холл

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры ужасного теракта в РФ, отметив, что операции французского президента с бандеровским режимом - пособничество трагедии."Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - написал он. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

россия

красногорск

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Ольга Фомченкова

россия, красногорск, дмитрий медведев, крокус сити холл, в мире