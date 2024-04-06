https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938295961.html

Спецоперация, 6 апреля: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Спецоперация, 6 апреля: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 06.04.2024

Спецоперация, 6 апреля: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:58

2024-04-06T19:58

2024-04-06T19:58

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", - сказали в ведомстве. Там добавили, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены". В Харькове уничтожен склад снарядов для "Вампира"Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Как сообщил Лебедев, ссылаясь на коллег, удар пришелся на склад с боеприпасами в поле. Лебедев отметил, что в этом районе находятся несколько супермаркетов: "Эпицентр", "Метро", "Караван" и "Сити-молл", ни один из них с февраля 2022 года не работал. По его словам, на складе хранились реактивные снаряды к системе залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, отметил Лебедев, ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором готовятся принять натовские самолеты F-16, вероятно попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. Создается турель против дронов для бронетехникиРоссийский производитель сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms начал работы по созданию турели для защиты бронетехники от украинских FPV-дронов, в настоящее время идут испытания прототипа данной системы, заявил РИА Новости глава компании Владислав Лобаев. Собеседник агентства подчеркнул, что решение создать антидроновую пушку связано с необходимостью найти асимметричный и при этом экономичный ответ на угрозу украинских FPV-устройств. "Сегодня нельзя мириться с ситуацией, когда танк за несколько миллионов долларов может вывести из строя БПЛА стоимостью в пересчете на наши деньги в 40 тысяч рублей", - сказал Лобаев. Среди преимуществ этого антидронового комплекса в Lobaev Arms назвали его компактность и быстроту развертывания, которая занимает всего три минуты, в том числе потенциально на бронемашине. Данная система представляет собой вращающуюся роботизированную турель, которую предполагается устанавливать на бронетехнику. Калибр орудия, которое сегодня проходит испытания, – 12 и нарезной 7.62х39 мм, а также 5.56х45мм, однако в ходе работ облик комплекса, калибр и количество стволов могут измениться. Российская гаубица выиграла дуэль у американскойРоссийская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 "Гиацинт-С" в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777 на гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным "Юрич". "Был момент с семерками (американская гаубица М777 - ред.), они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде. Они успели парочку (снарядов выпустить - ред.) - и мимо, а мы на пятом их подавили", - сказал военнослужащий. По его словам, за время дежурства в среднем экипаж выезжает на боевую работу два-три раза, а на уничтожение одной цели выдается десять снарядов, но обычно хватает трех-пяти. "С пополнением БК проблем нет, снаряды имеются", - добавил наводчик 152-миллиметровой САУ "Гиацинт". ВСУ заминировали АвдеевкуУкраинские войска, отступая из Авдеевки, минировали и разрушали жилые дома, на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Сейчас ведется разминирование в Авдеевке. Надо понимать, что этот процесс очень сложный, опасный и кропотливый. Он не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два, три", - рассказал Гагин. По его словам, противник, покидая город, намеренно минировал территорию, в том числе жилые дома. "По свидетельствам мирного населения, они уничтожали дома, выходя из них. То есть они из каждого дома делали какой-то укрепрайон, огневую точку, но, отступая оттуда, они разрушали эти дома, даже если там проживали гражданские", - рассказал собеседник агентства. Ганин также сообщил, что украинская армия испытывает кадровый дефицит, подготовленных частей на фронте практически нет - только мобилизованные военные. "Самая большая проблема ВСУ в последнее время - это кризис призывного ресурса. Техника есть, но за рычаги этой техники кто-то должен сесть, кто-то должен стать пехотой, которая пойдет за этой техникой. Сейчас мы встречаем чаще всего на передовой именно мобилизованных украинских граждан, которые не имеют практически никакой подготовки, они туда брошены. И сейчас, скажем так, кадровых боеспособных частей на фронте не так много. Их стараются беречь, потому что они были повыбиты в первые месяцы, в первый год кампании", - рассказал Гагин. ВСУ ведут обстрелы БелгородаДесять снарядов украинской РСЗО "Вампир" сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве. Сырский признал сложную ситуацию для ВСУГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на восточном фронте для украинской армии особенно сложная из-за наступательных действий войск РФ на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях. Как написал он в своем Telegram-канале, РФ "продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники". "Особенно сложная обстановка сложилась на бахмутском (артемовском - ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на авдеевском – в районах Бердычи, Орловки, Водяного, Первомайского; на новопавловском – в районе Новомихайловки", - написал Сырский. На лиманском, ореховском и херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, добавил он. Он утверждает, что Часов Яр остается под контролем ВСУ. На Днепре уничтожены пять десантных лодок ВСУАртиллерия и ударные беспилотники РФ ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, потери с украинской стороны составили до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ. "В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30", - следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Днепр", которое опубликовано в Telegram-канале ведомства. Брифинг МинобороныПо данным МО РФ, войска Украины за сутки потеряли на всех направлениях в зоне СВО более 900 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены восемь единиц бронетехники и 18 орудий полевой артиллерии противника. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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