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Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 06.04.2024 (обновлено: 17:26 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938271115.html
Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США
Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США - РИА Новости, 06.04.2024
Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США
ВС России усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по украинским позициям, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:11
2024-04-06T17:26
специальная военная операция на украине
технологии
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС России усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по украинским позициям, пишет Military Watch Magazine."На кадрах, опубликованных Министерством обороны России 5 апреля, видно, как истребители Су-34 применяют 500-килограммовые фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск. &lt;…&gt; Их применение &lt;…&gt; в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи", — говорится в материале.Использование термобарических боеголовок, по сообщениям, сделало вылеты Су-34 значительно более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным позициям. Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным снарядами, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает жидкий взрывчатый состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.Каждый Су-34 может нести по четыре такие бомбы. В видео, опубликованном российским ведомством, показали сброс четырех ОДАБ-500 с одного из фронтовых бомбардировщиков. При этом заметны небольшие вспышки на боеприпасах — так срабатывают пиропатроны, раскрывающие крыло модуля планирования и коррекции.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248988.html
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
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Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500
Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны. ОДАБ-500 - объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объёме. За счет этого создаtтся высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.
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технологии, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США

MWM: авиабомбы ОДАБ-500 увеличили преимущество России перед ВСУ в огневой мощи

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС России усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по украинским позициям, пишет Military Watch Magazine.
"На кадрах, опубликованных Министерством обороны России 5 апреля, видно, как истребители Су-34 применяют 500-килограммовые фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск. <…> Их применение <…> в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи", — говорится в материале.
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Использование термобарических боеголовок, по сообщениям, сделало вылеты Су-34 значительно более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным позициям. Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным снарядами, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.
ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает жидкий взрывчатый состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.
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Каждый Су-34 может нести по четыре такие бомбы. В видео, опубликованном российским ведомством, показали сброс четырех ОДАБ-500 с одного из фронтовых бомбардировщиков. При этом заметны небольшие вспышки на боеприпасах — так срабатывают пиропатроны, раскрывающие крыло модуля планирования и коррекции.
ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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