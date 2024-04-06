https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938271115.html

Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США

Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США - РИА Новости, 06.04.2024

Смертоносные удары. Кадры из зоны спецоперации вызвали шок в США

ВС России усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по украинским позициям, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:11

2024-04-06T17:11

2024-04-06T17:26

специальная военная операция на украине

технологии

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС России усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по украинским позициям, пишет Military Watch Magazine."На кадрах, опубликованных Министерством обороны России 5 апреля, видно, как истребители Су-34 применяют 500-килограммовые фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск. <…> Их применение <…> в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи", — говорится в материале.Использование термобарических боеголовок, по сообщениям, сделало вылеты Су-34 значительно более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным позициям. Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным снарядами, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает жидкий взрывчатый состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.Каждый Су-34 может нести по четыре такие бомбы. В видео, опубликованном российским ведомством, показали сброс четырех ОДАБ-500 с одного из фронтовых бомбардировщиков. При этом заметны небольшие вспышки на боеприпасах — так срабатывают пиропатроны, раскрывающие крыло модуля планирования и коррекции.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248988.html

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html

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Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500 Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны. ОДАБ-500 - объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объёме. За счет этого создаtтся высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника. 2024-04-06T17:11 true PT1M46S

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технологии, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34