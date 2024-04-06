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ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 06.04.2024 (обновлено: 14:07 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938234078.html
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 06.04.2024
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T
Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:44
2024-04-06T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
харьков
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240406/kharkov-1938185226.html
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безопасность, харьков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T

МО РФ: под Харьковом уничтожены 2 пусковые установки ЗРК SAMP-T

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONФранцузская система ПВО SAMP-T
Французская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Французская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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В Харькове уничтожили склад с ракетами для РСЗО "Вампир", сообщило подполье
Вчера, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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