https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938234078.html

ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T

ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 06.04.2024

ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T

Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:44

2024-04-06T13:44

2024-04-06T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240406/kharkov-1938185226.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф