https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938234078.html
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 06.04.2024
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T
Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:44
2024-04-06T13:44
2024-04-06T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в районе Харькова две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240406/kharkov-1938185226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, харьков, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T
МО РФ: под Харьковом уничтожены 2 пусковые установки ЗРК SAMP-T