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Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.04.2024 (обновлено: 14:07 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938233198.html
Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 470 военнослужащих, две... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:38
2024-04-06T14:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сша
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 470 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР."ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 100 мм противотанковую пушку "Рапира", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении

На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 470 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР.
"ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 100 мм противотанковую пушку "Рапира", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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