https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938233198.html

Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 470 военнослужащих, две... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:38

2024-04-06T13:38

2024-04-06T14:07

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 470 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР."ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 100 мм противотанковую пушку "Рапира", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, безопасность, вооруженные силы рф