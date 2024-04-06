Российские военные заняли более важные рубежи на Донецком направлении
На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 470 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР.
"ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 100 мм противотанковую пушку "Рапира", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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