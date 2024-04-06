https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938181229.html

Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении

Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении - РИА Новости, 06.04.2024

Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении

Артиллеристы Вооруженных сил России пресекли выгрузку украинского боекомплекта на Гуляйпольском направлении, разбив точным выстрелом транспорт с боеприпасами,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:44

2024-04-06T08:44

2024-04-06T08:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил России пресекли выгрузку украинского боекомплекта на Гуляйпольском направлении, разбив точным выстрелом транспорт с боеприпасами, рассказал РИА Новости наводчик САУ 2С5 "Гиацинт-С" 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным "Юрич". "Дали координаты по выгрузке БК (боекомплекта - ред.), техника "Газель", получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена", - сказал собеседник агентства. На кадрах, предоставленных им РИА Новости, видно, как возле частных домов стоит грузовой автомобиль, после чего происходит пристрелочный выстрел. После прямого попадания происходит взрыв с последующей детонацией. "Юрич" добавил, что основные задачи его расчета - это контрбатарейная борьба, вскрытие окопов, блиндажей, и хранилищ боекомплекта.

https://ria.ru/20240406/giatsint-1938172907.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф