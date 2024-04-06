https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938181229.html
Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении
Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении - РИА Новости, 06.04.2024
Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении
Артиллеристы Вооруженных сил России пресекли выгрузку украинского боекомплекта на Гуляйпольском направлении, разбив точным выстрелом транспорт с боеприпасами,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:44
2024-04-06T08:44
2024-04-06T08:44
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил России пресекли выгрузку украинского боекомплекта на Гуляйпольском направлении, разбив точным выстрелом транспорт с боеприпасами, рассказал РИА Новости наводчик САУ 2С5 "Гиацинт-С" 305-й артиллерийской бригады "Уссурийск" группировки войск "Восток" с позывным "Юрич". "Дали координаты по выгрузке БК (боекомплекта - ред.), техника "Газель", получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена", - сказал собеседник агентства. На кадрах, предоставленных им РИА Новости, видно, как возле частных домов стоит грузовой автомобиль, после чего происходит пристрелочный выстрел. После прямого попадания происходит взрыв с последующей детонацией. "Юрич" добавил, что основные задачи его расчета - это контрбатарейная борьба, вскрытие окопов, блиндажей, и хранилищ боекомплекта.
https://ria.ru/20240406/giatsint-1938172907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении
Артиллерия ВС РФ пресекла выгрузку боекомплекта ВСУ на Гуляйпольском направлении