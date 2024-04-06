https://ria.ru/20240406/spasateli-1938289885.html

В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей

В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей - РИА Новости, 06.04.2024

В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей

Двенадцать машин и 50 спасателей направились из Кировской области в Оренбуржье, чтобы помочь в ликвидации последствий затопления, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:20

2024-04-06T19:20

2024-04-06T19:23

происшествия

кировская область

урал

россия

александр соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af3ed45f0af2a8db2d53b83c7f089d51.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать машин и 50 спасателей направились из Кировской области в Оренбуржье, чтобы помочь в ликвидации последствий затопления, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Александр Соколов заявил о том, что Кировская область поможет Оренбуржью, где из-за резкого поднятия уровня воды в реке Урале часть территорий оказалась подтоплена. "По решению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и поручению губернатора Кировской области 12 единиц техники и 50 кировских спасателей, среди которых сотрудники МЧС России по Кировской области и Кировской областной пожарно-спасательной службы, направились в Оренбургскую область", - говорится в сообщении. Отмечается, что кировские спасатели готовы организовать всю необходимую пострадавшей территории помощь. Спасатели доставят в зону подтопления спецоборудование и технику для ликвидации последствий паводка. Кроме того, на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы откроется пункт сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные кировчане смогут принести всё необходимое для пострадавших жителей Оренбуржья. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html

кировская область

урал

россия

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происшествия, кировская область, урал, россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске