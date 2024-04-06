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В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей - РИА Новости, 06.04.2024
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19:20 06.04.2024 (обновлено: 19:23 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spasateli-1938289885.html
В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей
В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей
Двенадцать машин и 50 спасателей направились из Кировской области в Оренбуржье, чтобы помочь в ликвидации последствий затопления, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:20
2024-04-06T19:23
происшествия
кировская область
урал
россия
александр соколов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af3ed45f0af2a8db2d53b83c7f089d51.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать машин и 50 спасателей направились из Кировской области в Оренбуржье, чтобы помочь в ликвидации последствий затопления, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Александр Соколов заявил о том, что Кировская область поможет Оренбуржью, где из-за резкого поднятия уровня воды в реке Урале часть территорий оказалась подтоплена. "По решению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и поручению губернатора Кировской области 12 единиц техники и 50 кировских спасателей, среди которых сотрудники МЧС России по Кировской области и Кировской областной пожарно-спасательной службы, направились в Оренбургскую область", - говорится в сообщении. Отмечается, что кировские спасатели готовы организовать всю необходимую пострадавшей территории помощь. Спасатели доставят в зону подтопления спецоборудование и технику для ликвидации последствий паводка. Кроме того, на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы откроется пункт сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные кировчане смогут принести всё необходимое для пострадавших жителей Оренбуржья. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938282616.html
кировская область
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T19:20
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PT0M38S
Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка
2024-04-06T19:20
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PT0M41S
Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
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происшествия, кировская область, урал, россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Кировская область, Урал, Россия, Александр Соколов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Оренбургскую область направили колонну кировских спасателей

Двенадцать машин и 50 спасателей направились из Кировской области в Оренбуржье

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Двенадцать машин и 50 спасателей направились из Кировской области в Оренбуржье, чтобы помочь в ликвидации последствий затопления, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региона Александр Соколов заявил о том, что Кировская область поможет Оренбуржью, где из-за резкого поднятия уровня воды в реке Урале часть территорий оказалась подтоплена.
"По решению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и поручению губернатора Кировской области 12 единиц техники и 50 кировских спасателей, среди которых сотрудники МЧС России по Кировской области и Кировской областной пожарно-спасательной службы, направились в Оренбургскую область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кировские спасатели готовы организовать всю необходимую пострадавшей территории помощь. Спасатели доставят в зону подтопления спецоборудование и технику для ликвидации последствий паводка.
Кроме того, на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы откроется пункт сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные кировчане смогут принести всё необходимое для пострадавших жителей Оренбуржья.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
Затопленный Орск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Доброволец рассказал о затоплении микрорайона Старого города в Орске
Вчера, 18:40
 
ПроисшествияКировская областьУралРоссияАлександр СоколовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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