https://ria.ru/20240406/spasateli-1938235831.html

В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС

В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС - РИА Новости, 06.04.2024

В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС

В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:58

2024-04-06T13:58

2024-04-06T14:17

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

прорыв дамбы в орске

россия

орск

александр куренков (мчс)

ил-76

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты", — говорится в публикации.Сейчас в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. Позднее власти опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, она уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. Кроме того, уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке неподалеку от Оренбурга. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

https://ria.ru/20240406/damba-1938222287.html

оренбургская область

россия

орск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T13:58 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в орске, россия, орск, александр куренков (мчс), ил-76