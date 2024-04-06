В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС
В Оренбургскую область по поручению Куренкова вылетел Ил-76 со 175 спасателями
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты", — говорится в публикации.
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
Сейчас в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.
Прорыв дамбы
В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. Позднее власти опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.
Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, она уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. Кроме того, уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке неподалеку от Оренбурга. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.
Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.