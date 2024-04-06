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В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС - РИА Новости, 06.04.2024
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13:58 06.04.2024 (обновлено: 14:17 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spasateli-1938235831.html
В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС
В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС
В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:58
2024-04-06T14:17
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
прорыв дамбы в орске
россия
орск
александр куренков (мчс)
ил-76
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты", — говорится в публикации.Сейчас в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. Позднее власти опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, она уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. Кроме того, уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке неподалеку от Оренбурга. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
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оренбургская область
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
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оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в орске, россия, орск, александр куренков (мчс), ил-76
Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Россия, Орск, Александр Куренков (МЧС), Ил-76
В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС

В Оренбургскую область по поручению Куренкова вылетел Ил-76 со 175 спасателями

© МЧС России/TelegramДополнительный эшелон спасателей МЧС, вылетающий в Оренбургскую область
Дополнительный эшелон спасателей МЧС, вылетающий в Оренбургскую область
© МЧС России/Telegram
Дополнительный эшелон спасателей МЧС, вылетающий в Оренбургскую область
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей. На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты", — говорится в публикации.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
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Сейчас в Орске работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. Позднее власти опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.
Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, она уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. Кроме того, уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке неподалеку от Оренбурга. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
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По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.
Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
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Оренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеРоссияОрскАлександр Куренков (МЧС)Ил-76
 
 
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