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Приземление корабля "Союз МС-24". Прямая трансляция - РИА Новости, 06.04.2024
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Приземление корабля "Союз МС-24". Прямая трансляция
Приземление корабля "Союз МС-24". Прямая трансляция - РИА Новости, 06.04.2024
Приземление корабля "Союз МС-24". Прямая трансляция
Корабль "Союз МС-24" с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Лорал О’Харой возвращается с МКС обратно на Землю. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:08
2024-04-06T10:08
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космос
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Корабль "Союз МС-24" с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Лорал О’Харой возвращается с МКС обратно на Землю.
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Приземление корабля "Союз МС-24"
Приземление корабля "Союз МС-24"
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земля, космос, видео
Земля, Космос
Приземление корабля "Союз МС-24". Прямая трансляция
Корабль "Союз МС-24" с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Лорал О’Харой возвращается с МКС обратно на Землю.
2024-04-06T10:08
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Приземление корабля "Союз МС-24". Прямая трансляция

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Корабль "Союз МС-24" с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Лорал О’Харой возвращается с МКС обратно на Землю.
 
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